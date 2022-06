Amazon consegnerà i primi pacchi con i droni a fine anno

I primi a poter sperimentare l’ultilizzo dei droni nella consegne dei pacchi da parte di Amazon Prime Air, saranno gli abitanti della cittadina californiana di Lockeford. Le consegne Amazon Prime Air, inizieranno a fine anno, dopo aver ottenuto la licenza dalla FAA (Federal Aviation Administration) per eseguire i test. L’agenzia federale rilascerà i nuovi permessi a breve, quindi il servizio partirà entro fine anno. Gli utenti italiani dovranno ancora sfruttare le consegne tradizionali durante il prossimo Prime Day.

Tutto questo frutto della tecnologia BVLOS (Beyond the Visual Line of Sight) sviluppata dagli ingegneri che permette di controllare i droni fuori dal campo di visibilità del pilota. I droni possono coprire grandi distanze ed evitare autonomamente altri oggetti volanti, persone e animali. Usando un insieme di algoritmi è possibile individuare ostacoli in movimento o fermi. Quello visibile nell’immagine all’inizio dell’articolo è il più recente MK27-2. Si tratta di un drone a sei rotori che può trasportare un carico massimo di circa 2,3 Kg ad una velocità di circa 80 Km/h.

Salva