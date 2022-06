Tennis. Top e flop del Roland Garros 2022

Tra gli appuntamenti annuali del grande tennis internazionale spicca senz’altro il Roland Garros, il torneo il cui nome ufficiale è Open di Francia, che si gioca sulla terra rossa allo Stade Roland Garros di Parigi. Questo prestigioso torneo è il secondo in ordine cronologico annuale facente parte dei 4 grandi tornei del Grande Slam: Melbourne, Parigi, Wimbledon (Londra) e Flushing Meadows (New York).

Dopo l’incredibile impresa in Australia a gennaio in cui Rafael Nadal ha vinto superando in finale dopo 5 ore e 24 minuti il russo Medvedev, lo spagnolo si ripete anche al Roland Garros sconfiggendo in finale il norvegese Casper Ruud: il novantaduesimo titolo in carriera, il quarto della stagione e il ventiduesimo Major.

A 36 anni, è sicuramente lo spagnolo nato a Manacor il top assoluto della 121ª edizione del Roland Garros. Ai quarti di finale ha eliminato l’ex numero 1 al mondo Djokovic, che possiamo tranquillamente considerare come il grande flop del 2022. Dopo l’esclusione dagli Open di Australia per la sua posizione novax, il tennista serbo non sta attraversando un gran periodo, sconfitto sia al torneo di Dubai ai quarti dal ceco Jiří Veselý, 258° del ranking ATP che al successivo torneo di Monte Carlo battuto all’esordio da Alejandro Davidovich Fokina, attualmente al 30° posto nel ranking ATP. Si rifà vince gli Internazionali di Roma.

Sicuramente l’altro finalista, Casper Ruud, ottavo del ranking ha disputato un gran bel torneo a Parigi, eliminando il serbo Marin Čilić (23° ranking ATP) in semifinale. Quest’ultimo, vera sorpresa del torneo, aveva eliminato il russo Andrej Rublëv (7° ranking ATP) ai quarti e il favorito Daniil Medvedev al 4° turno. Quest’ultimo, reduce da un intervento chirurgico, probabilmente non ancora del tutto ristabilitosi, è stata la vera delusione del torneo. Altro flop il greco Stefanos Tsitsipas eliminato al 4° turno dal norvegese Holger Rune, 466° del ranking ATP.

E gli atleti italiani come sono andati? Non benissimo. Jannik Sinner eliminato al 4° turno dal citato Andrej Rublëv, Lorenzo Sonego al 3° turno dal finalista Casper Ruud. Anche Camilla Giorgi, nel femminile, si è fermata al 4° turno.

Nel torneo femminile ha vinto la favorita numero 1° del ranking Iga Świątek: la tennista polacca ha sconfitto in finale l’americana Cori Gauff (18° ATP). La detentrice del titolo, la ceca Barbora Krejčíková è stata eliminata al 1° turno dalla francese Diane Parry 242° del ranking ATP.

Certamente per gli amanti delle scommesse sportive, è stato un torneo ricco di colpi di scena e risultati a sorpresa, anche se alla fine hanno trionfato l’eterno Rafael Nadal nel torneo maschile e la giovanissima numero 1 al mondo Iga Świątek in quello femminile.

