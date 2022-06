Incidente mortale sulla Strada Statale 194 Ragusa-Catania. Vittima un giovane di 25 anni della provincia etnea che, a bordo di un’autovettura Yaris avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un mezzo pesante.

Il sinistro è avvenuto all’altezza della rotatoria per Buccheri , sul territorio di Francofonte . Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lentini e i carabinieri di Augusta .

Nonostante i tentativi di trarre in salvo la vittima da parte dei sanitari del 118, per il 25enne non ci sarebbe stato nulla da fare.

Fonte foto Franco Assenza

