Dal Consorzio di Bonifica di Ragusa acqua col contagocce. Utenza inviperita

Disservizi idrici nella conduttura del Consorzio di Bonifica

Da più di dieci giorni si segnalano numerosi disservizi nella conduttura idrica gestita dal Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa.

Ad essere interessate diverse zone rurali del comune di Modica.

Una situazione al limite del possibile per i numerosi residenti delle campagne, non solo per loro e le abitazioni, ma anche per gli animali, visto le numerose aziende agricole che si servono dell’acqua della diga di santa Rosalia.

Sono state fatte segnalazioni su segnalazioni ma ancora nulla di fatto per una risoluzione dei problemi.

Come è possibile che l’invaso di Santa Rosalia, nonostante la sua portar d’acqua, non riesca a soddisfare le esigenze delle numerose utenze? Diversi residenti hanno dovuto ricorrere alle autobotti, altri sono costretti a centellinare ogni goccia d’acqua al fine di ridurre il consumo e altri ancora, non potendo disporre nell’immediato di mezzi economici sufficienti, non possono intervenire con altri canali di fornitura idrica.

Il disservizio è dovuto a qualche guasto tecnico irreparabile? Visto che lungo la rete ci sono circa 120 idranti per i Vigili del Fuoco in caso di incendio dato essendo alle porte il periodo più caldo dell’anno durante il quale le temperature, come visto negli ultimi anni, sfiorano il tetto dei 50 grandi.

