Mcdonald’s vs Scaccia: il colosso americano ci riprova a Modica

Ronald Mcdonald’s ci riprova. Il clown simbolo dell’impero mondiale del fastfood ritorna sul luogo del misfatto, laddove (caso più unico che raro) aveva fallito miseramente più di un decennio fa. A Modica torneranno a brillare le insegne con la M dorata. Se è vero che dagli errori si impara, i gestori del nuovo punto Mcdonald’s hanno cambiato location. Il ristorante sorgerà nel cuore del centro storico e non più lungo l’asse del Polocommerciale. Tutto fa pensare che si tratti di una scelta vincente visto che una buona fetta di clientela è rappresentata da giovani e giovanissimi spesso senza mezzo di trasporto per raggiungere il Polo e di solito con l’abitudine di ritrovarsi in Corso Umberto. Altro dato da non sottovalutare il turismo. I numeri dei giorni nostri sono nettamente superiori a quelli del 2009 e, si sa, il turista tende sempre a mangiare nei luoghi dove si sente a casa. Resta però una grande incognita sul futuro del Mcdonald’s. Ha una forma rettangolare, esce calda dal forno ed è un prodotto tipico della tradizione modicana: sua maestà la Scaccia. Ha già respinto il primo tentativo di invasione straniera. Ci riuscirà anche stavolta?

Salva