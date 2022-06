Il Blu Tennis Generali Modica in finale playoff

Grande giornata per il Blu Tennis Generali Modica che pur in una giornata caldissima, ha superato il primo turno preliminare di Play off promozione di serie D1 regionale battendo il forte Tennis Club Favara. I ragazzi di capitan Mallia partivano favoriti ma in campo è stata dura anche per colpa del grande sole e di temperature bollenti. Mallia era il primo a scendere in campo contro l ex 2.8 Gabriele Bosco, dotato di grande braccio e forte in ogni fondamentale, ma Mallia con grande cuore, tecnicha e tenacia teneva duro e portava a casa il match per 63 75 dopo quasi due ore di lotta. Nel secondo singolare Paolo Rotta aveva vita facile contro Fabio Retino per 62 61, mentre il terzo singolare vedeva la sconfitta di Simone Stracquadanio per 62 63 contro il bravo Salvatore Di Mino. Il doppio risultava decisivo e se lo aggiudicavano i tennisti del Blu Tennis Mallia e Rotta che battevano Retino/Bosco per 46 62 10/7 in un match con tante emozioni. Ora si giocherà la finale andata e ritorno contro il forte Ct Palermo per volare in serie C.

