Scoglitti. Svastica nella panchina installata da Arcigay

Ignoti hanno sfregiato, con un disegno rappresentante una svastica, la frase “via Hitler” e la frase “LGBT di merda”, la panchina installata a Scoglitti dall’Associazione Arcigay e munita di dedica “Contro ogni espressione di violenza”.

Non è un caso che questo avvenga proprio in questi giorni, dopo la tavola rotonda che si è tenuta presso la Sala Capriate “Gianni Molè” in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la biofobia e la transfobia e soprattutto quando sono in fase di organizzazione eventi per il Gay Pride in tutta la provincia.

L’Amministrazione comunale rivendica le iniziative di inclusione che si stanno organizzando in questi giorni, e che hanno l’obiettivo di incoraggiare riflessioni sulle questione legate ai diritti civili degli omosessuali, promuovendo un percorso culturale su questi temi.

”Queste ignobili frasi dimostrano l’importanza delle manifestazioni messe in campo dall’Amministrazione e la necessità di continuare il lungo percorso intrapreso”.

Il sindaco ha preannunciato denuncia all’autorita’ giudiziaria.

foto archivio

