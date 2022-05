Slot machine, come funziona l’algoritmo

Online è possibile fare tantissime esperienze e divertirsi in moltissimi modi diversi. Uno di questi sono sicuramente i casinò online, usciti alla ribalta in questi ultimi anni grazie all’evolversi della tecnologia. Le piattaforme di gioco, complici anche i vari lockdown causati dalla pandemia di Covid-19, sono diventate una solida realtà, facendo molta concorrenza alle sale gioco fisiche: il motivo risiede nella semplicità e praticità, in quanto con un solo click è possibile entrare nel mondo dei casinò, senza necessariamente prendere la macchina e spostarsi da una parte all’altra.

Uno dei simboli di questo settore è indubbiamente la slot machine. Il popolare gioco secolare ha saputo negli anni adattarsi ai tempi che correvano e alle esigenze delle persone. Addirittura la sua versione online è molto richiesta, con una serie di slot machine gratis che continuano a far divertire migliaia di utenti.

Ma cosa ha spinto questo gioco al successo? Una delle probabili spiegazioni risiedono nel suo funzionamento. Infatti non bisogna conoscere alla perfezione il meccanismo interno, non esistono modi in cui vincere: si tira la leva o si preme un bottone, lasciando alla sorte il destino. L’imprevedibilità di questo gioco lo ha spinto nell’olimpo dei casinò, portando costante divertimento e vincite.

Come funziona il meccanismo delle slot

Sappiamo tutti come funziona una slot: una volta scelta la puntata e tirato la leva, si attira un meccanismo che fa girare i rulli, formando una determinata combinazione. Obiettivo del gioco è di riuscire a mettere in fila simboli uguali.

Le video slot attuali posseggono al proprio interno dei microprocessori (chiamato RNG) al cui interno i simboli hanno una determinata probabilità di allineamento e di frequenza. Il microchip, quindi, elabora l’esatta sequenza che apparirà sui rulli e se è considerata vincente, ci sarà la tanto attesa erogazione del premio.

Chiaramente deve rispettare dei cicli, con una serie indecifrabile di rotazione dei rulli. Quello che è certo è che la slot deve rispettare un determinato payout, cioè deve erogare una determinata percentuale di pagamento al giocatore rispetto a quanto ha incassato. Il tutto è deciso dall’ADM (per i nostalgici AAMS), l’ente che regolamenta e gestisce il gioco in Italia.

Random Number Generators

Il concetto di RNG è fondamentale per comprendere pienamente il funzionamento delle “macchinette del diavolo”. Un minuscolo processore di qualche millimetro è capace di decidere il destino delle proprie puntate generando un risultato casuale nella rotazione dei rulli.

Le statistiche attorno a questo “aggeggio” parlando di un valore prodotto tra zero e quattro bilioni di numeri per ogni porzione di secondo. In poche parole non smette mai di generare numeri, è in costante movimento. Anche nella calma più assoluta, con la slot spenta, il processore continua a produrre un numero infinito di numeri tramite un complesso algoritmo. Insomma, la sequenza di simboli che ci fa urlare di gioia non è altro che il frutto di un codice numerico elaborato dall’RNG.

Per far si che si rispetti la correttezza del gioco, il microchip deve essere calibrato con estrema precisione e nessuno può effettuare test o provare ad indovinare il funzionamento, nemmeno i casinò. È sempre sotto controllo dell’ADM per verificare che non ci siano danni al giocatore.

