Santa Croce calcio cerca la vittoria contro l’Atletico Catania

Ritorna a giocare fra le mura amiche il Santa Croce calcio che nella dodicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza, affronterà la retrocessa Atletico Catania. La squadra di Lucenti dopo la sconfitta nel derby contro il Ragusa vuole chiudere bene questo campionato e nelle ultime due gare casalinghe (nella prossima giornata di campionato riposerà e poi chiuderà in casa fra quindici giorni contro la Virtus Ispica) cercherà altrettante vittorie. La gara contro i giovanissimi etnei per richiesta degli ospiti è stata anticipata a sabato e visto i risultati ottenuti finora dagli ospiti, potrebbe essere l’occasione per il Cigno di ritornare alla vittoria. L’allenatore biancazzurro recupererà il centrocampista Ivan Baumwollspinner che ha scontato la squalifica, mentre, è ancora in forse la presenza di capitan Simone Iozzia che è da poco diventato papà.

La gara si giocherà sabato pomeriggio allo stadio “Kennedy ” di Santa Croce Camerina e avrà inizio alle ore 16.00. A dirigere la contesa sarà il signor Alfonso Aquilina della sezione di Agrigento che sarà assistito dai signori Maiesano di Agrigento e Artellini di Ragusa.

