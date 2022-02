L’amministrazione organizza il Carnevale a Ragusa e Marina

Organizzare delle iniziative per il Carnevale al fine di creare l’atmosfera della particolare festa tanto cara ai bambini, facendo loro trascorre insieme alcune ore in allegria.

Per questo motivo l’Amministrazione comunale di Ragusa, su iniziativa dell’assessorato allo spettacolo, ha organizzato per la giornata di domani, domenica 27 febbraio, a Ragusa ed a Marina di Ragusa, due manifestazioni.

In città, dalle ore 10,30 alle ore 13, in Piazza San Giovanni sono in programma attività di animazione per i bambini e sarà allestito un parco giochi con i gonfiabili Nella stessa giornata a Marina di Ragusa, dalle ore 15,30 alle 18,30, in Piazza Duca degli Abruzzi, con la collaborazione della Proloco, si terranno diverse esibizioni di artisti di strada che prevedono il coinvolgimento dei piccoli spettatori e delle loro famiglie.

