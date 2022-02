Lavoratori licenziati al Consorzio di Bonifica 8. Lettera Cgil

Preg.mo Assessore,

Come Flai Regionale e Flai di Ragusa non possiamo non coinvolgerLa su una problematica che solo apparentemente attraversa il Consorzio di Bonifica di Ragusa, ma che invero riguarda l’intero sistema consortile siciliano, del tutto fuori controllo e che sta producendo un quadro di disservizi di cui ne pagano costantemente le conseguenze territori, cittadini, produttori e anche i dipendenti.

Ci riferiamo anche a quanto sta accadendo a 80 lavoratori del Consorzio ragusano, che verranno licenziati, in quanto la Cassazione ha rigettato la trasformazione a tempo indeterminato dei

loro contratti iniziali che erano a tempo determinato. Si tratta di 80 lavoratori che oggi rappresentano l’intelaiatura fondamentale dei servizi istituzionali che l’Ente Consortile eroga tutti i

giorni ai territori del ragusano. Per comprenderci meglio, sono loro che garantiscono il funzionamento dell’Acquedotto Rurale di Santa Rosalia sui territori di Modica, Ragusa e ai Comuni

di Ispica e Modica, pertanto non ci saranno le risorse umane a provvedere alla potabilizzazione

delle acque, alla distribuzione e alla manutenzione degli impianti, mancheranno gli operatori per la distribuzione delle acque per uso irriguo, per la manutenzione degli impianti dei comprensori irrigui di tutta la Provincia e del bassopiano ispicese per quel che riguarda la bonifica idraulica.

Assessore, per il ruolo politico ed istituzionale che Ella ricopre, potrà facilmente verificare quanto da noi temuto circa le conseguenze negative che subiranno i nostri territori al venir meno

dell’apporto lavorativo di questi lavoratori. La sentenza della Cassazione, che per scelta non ci disponiamo a commentare, produrrà non solo l’impoverimento di ottanta famiglie, ma soprattutto un danno colossale e pesante per città, cittadini, produttori e per lo sviluppo agricolo.

E di ciò potrà direttamente attingere informazioni compulsando i primi cittadini del territorio, da quello di Modica a quello di Vittoria, da quello di Ispica a quello di Ragusa e altri. Le

diranno tutti che questi lavoratori, espunti dal Consorzio, sono il tessuto connettivo che, con la loro azione quotidiana, consentono di tenere in vita porzioni importanti di economie e la salubrità delle acque che entrano nelle case dei cittadini ragusani.

Con questa lettera noi stiamo cercando di aprire un dialogo costruttivo con Lei, dal quale dipende, in primo luogo, la possibilità di far rientrare in un dosato e sapiente percorso di recupero

occupazionale questi lavoratori, capace tra l’altro di non creare confliggenze coi diritti di altri lavoratori del Consorzio, tra cui quelli delle garanzie occupazionali. Un percorso che potrà essere

attivato in tempi stretti e capace di dare certezze sia ai lavoratori che all’Ente Consortile.

Su questo aspetto, relativo alla costruzione di una seria politica di definizione delle istanze manifestate da tutti i lavoratori, bisogna che il Suo Assessorato prenda in mano la gravosa

problematica, perché sin qui abbiamo avuto più che la sensazione che i soggetti che lo hanno rappresentato riguardo il sistema dei Consorzi abbiano dimostrato superficialità ad affrontarlo, per

non dire spesso totale sottovalutazione degli effetti implicanti tali problematiche.

Pertanto, è a Lei che ci rivolgiamo, persuasi che sia possibile intavolare una interlocuzione, da qui a breve, da cui possa scaturire una sintesi condivisa sui passaggi amministrativi da effettuare

per rimettere al lavoro questi sfortunati lavoratori, che sono quelli che stanno subendo il maggiore danno, ma anche di delineare, una volta per tutte, la elaborazione di un piano strategico della

bonifica in Sicilia.

Siamo convinti della Sua immediata rispondenza al nostro richiamo istituzionale e politico e attendiamo Sua convocazione, unitamente alle altre sigle sindacali firmatarie dei contratti di

categoria.

Cordiali Saluti.

Salvatore Terranova Antonino Russo

Segretario Flai-Cgil Ragusa e Segretario Generale Flai-Cgil Sicilia

