Scarpe da trekking: una guida alla scelta giusta

Sempre più persone si appassionano ad attività da svolgere all’aria aperta; ultimamente sono moltiplicati infatti gli amanti del trekking, uomini e donne di ogni età che hanno scoperto le gioie di una bella camminata tra sentieri in campagna o montagna, salite tortuose o pianeggianti, escursioni che sono un toccasana per il corpo e la mente. Se siete esperti di trekking o se vi state affacciando adesso a questa disciplina, non è importante, ciò che conta è farlo con passione senza mai dimenticare di avere il giusto equipaggiamento. Infatti, la scelta delle giuste scarpe da trekking è di fondamentale importanza per la perfetta riuscita della vostra attività; scarpe da escursionismo non adatte possono trasformare la vostra esperienza in un vero incubo. Le scarpe da trekking rappresentano la base, il “telaio” al quale il nostro corpo si affida per affrontare terreni scoscesi, zone erbose o rocciose, fango, neve o ghiaccio: è fondamentale che abbiano la tenuta giusta su ogni tipo di sentiero. Oggi grazie a studi e ricerche sempre più sofisticate, abbiamo la possibilità di poter scegliere tra scarpe da trekking dotate di tecnologie avanzatissime, con una serie di proprietà e caratteristiche fino a qualche anno fa impensabili. I modelli sono comunque tanti ed orientarsi può non essere semplice: vediamo insieme quali sono e come sceglierli.

Come scegliere il modello giusto?

Prima di scegliere un modello di scarpe da trekking dobbiamo chiederci a cosa ci servirà precisamente: che tipo di escursione andremo a fare?

In base alla risposta cambierà anche la tipologia di scarpa da scegliere. Scarpe da trekking molto leggere ad esempio sono indicate per escursioni giornaliere, si tratta di modelli poco più robusti delle normali scarpe da corsa. Se invece dovete affrontare un territorio disomogeneo, ma comunque non alpino, delle All Terrain andranno benissimo, scarpe da escursione adatte a tipi di sentieri molto variegati. Compreremo invece scarponi da montagna se andremo a fare escursionismo più estremo, calzature adatte a fare presa su roccia e ghiaccio e a resistere nelle condizioni meteorologiche più avverse.

Importante: sceglieremo le scarpe da trekking anche in base al materiale con cui sono realizzate. Il materiale è un elemento cruciale, perché un tipo di tessuto sbagliato può pregiudicare la riuscita dell’intera performance sportiva. Per questo motivo è importante scegliere sempre scarpe di alta qualità, optando per tessuti più o meno traspiranti o resistenti all’acqua a seconda del percorso che dovremo intraprendere.

Anche la scelta dell’altezza della scarpa da escursione è cruciale: fino a che parte della caviglia deve coprire? Anche in questo caso, la cosa dipenderà dal tipo di trekking che intendete intraprendere. Per un percorso di trekking più leggero e casual, con sentiero soft, sono consigliate scarpe low-cut; se il terreno sarà più scosceso con eventuale presenza di sassi, la scarpa dovrà essere mid-cut, con copertura cioè parziale della caviglia. Per i trekking più avventurosi e difficili il consiglio è invece quello di tutelare il più possibile la caviglia scegliendo scarponi high-cut, che avvolgono quella parte del piede proteggendola al massimo.

Scegliere la taglia: consigli

Infine, la scelta della taglia giusta delle vostre scarpe da trekking rappresenta un altro momento cruciale. Esistono nei negozi specializzati scarpe e scarponi da escursione di tutti i tipi e in tutte le taglie, modelli adatti a donne, uomini e anche bambini. Generalmente il consiglio è di scegliere un modello che lasci un po’ di spazio sulla punta dei piedi, per questo si consiglia di prendere una taglia in più rispetto a quella utilizzata per altri tipi di calzature. Chiaramente, si consiglia sempre di interfacciarsi con gli esperti del settore, che sapranno consigliarvi nella maniera migliore cosa acquistare per le vostre esigenze.

