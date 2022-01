Modica Calcio. La ripresa del campionato slitta al 23 gennaio

Nonostante lo slittamento della ripresa del campionato, annunciato ufficialmente dalla Lega Nazionale Dilettanti per via dell’aumento dei contagi covid, il Modica Calcio, oggi pomeriggio ha ripreso gli allenamenti in vista della prima gara ufficiale del 2022 che salvo ulteriori spostamenti dovrebbe essere la gara di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia sul campo del Città di Canicattini in programma il 12 gennaio.

I rossoblù di Giancarlo Betta hanno ripreso a lavorare agli ordini del preparatore atletico, Saro Marangio e del preparatore dei portieri Roberto La Malfa per smaltire le “tossine” accumulate durante i festeggiamenti di fine anno e ritrovare la forma ottimale in vista del ritorno al calcio giocato.

Primo allenamento con la sua nuova squadra per l’ultimo colpo di mercato, il nigeriano Kolawole Oyelola Agodirin.

Lo slittamento dell’inizio del campionato, dunque, servirà allo staff tecnico rossoblù per far trovare all’ultimo innesto una maggiore intesa con i suoi nuovi compagni, cosa che vale anche per l’altro nuovo arrivo Paolo Genovese che si è già aggregato alla squadra da una settimana.

Butera e compagni si alleneranno per tutta la settimana e poi dopo la pausa di un giorno prevista per domenica 9 gennaio, la squadra punterà l’obiettivo sulla partita di Coppa Italia.

Nel frattempo si proverà a recuperare i giocatori acciaccati in modo da poter offrire a mister Betta ampia scelta sulla formazione da mandare in campo alla ripresa di tutte le competizioni.

Salva