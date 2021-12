“Pubblicato bando Pon per le scuole su transizione ecologica”

“Educare i nostri giovani alla transizione ecologica è la strada da perseguire per responsabilizzarli verso l’ambiente e l’ecosistema nel quale sono inseriti, proteggendoli e valorizzandoli per il bene della collettività. Questa è l’obiettivo che si pone il nuovo bando indetto dal Ministero dell’istruzione rivolto alle scuole statali del primo e del secondo ciclo d’istruzione, con particolare riguardo alle regioni del Mezzogiorno.” E’ quanto dichiara la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Marialucia Lorefice (m5s), che precisa: “Ho immediatamente inviato una comunicazione ai dirigenti scolastici della nostra provincia per invitarli a presentare domanda attraverso il portale del sito dedicato al PON “Per la Scuola” 2014-2020, (http://www.istruzione.it/pon/) dalle ore 12.00 del’11 gennaio 2022 alle ore 12.00 del 31 gennaio 2022.

Il bando – spiega la presidente – mette a disposizione delle scuole 102 milioni di euro totali e si divide in due azioni: l’azione 1 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità” rivolta alle scuole del primo ciclo, con cui vengono assegnati 45 mln di euro per la realizzazione o la riqualificazione di orti e giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili. L’obiettivo è favorire negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del mondo naturale e una educazione ambientale significativa e duratura. La cura di questi spazi scolastici può favorire anche il coinvolgimento dei genitori e dei volontari, rafforzando il ruolo della scuola nella comunità;

l’azione 2- “Laboratori green, sostenibili e innovativi” è riservata agli istituti del secondo ciclo delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), con priorità per le scuole a indirizzo agrario, con uno stanziamento di 57 mln di euro. Intende favorire la realizzazione di laboratori didattici di “agricoltura 4.0”, anche con l’utilizzo delle nuove tecnologie.”

Lorefice precisa poi: “L’importo del finanziamento per l’azione 1 rivolta al primo ciclo è pari a 25.000 euro, mentre per l’azione 2 rivolta al secondo ciclo è pari a 130.000 euro. Ogni scuola potrà presentare una sola candidatura, ad eccezione degli istituti omnicomprensivi delle regioni del Mezzogiorno che potranno candidarsi per entrambe le azioni.”

“Mi auguro ci sia un’ampia risposta dei nostri istituti a questo bando che, in sinergia con il piano #RiGenerazioneScuola, punta a realizzare una transizione ecologica e culturale delle scuole.” Conclude la presidente.

