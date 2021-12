Implementazione di servizi nella Stazione passeggeri di Pozzallo

Il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, ha deliberato un importante atto di indirizzo per l’implementazione dei servizi nella Stazione passeggeri di Pozzallo.

La gestione dell’infrastruttura è infatti di competenza dell’ente provinciale, così come disposto dal decreto della Regione Siciliana dell’8 settembre 2021.

A seguito di una serie di incontri con le autorità locali, è infatti emersa la necessità di implementare all’interno della Stazione passeggeri una serie di servizi, tra cui biglietteria, check-in, infopoint, negozi. Ed ancora, servizi di ristorazione (bar, ristorante, distributori automatici), bancari (ATM e prelievo contante) security (area per controlli di sicurezza).

L’atto di indirizzo rappresenta quindi un passaggio indispensabile per la migliore fruizione della struttura da parte dei passeggeri attualmente in transito e, sopratutto, per rendere fruibile la Stazione alla collettività con la riqualificazione dell’area portuale e delle aree limitrofe attraverso ulteriori e specifiche progettualità in corso di definizione.

