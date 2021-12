Servizio Civile Universale al Comune di Ragusa

Per il terzo anno consecutivo il Comune di Ragusa con la collaborazione dell’Associazione Servizio civile e Sostegno Disabili, potrà offrire ai giovani una opportunità di Servizio Civile presso le proprie strutture.

“Il progetto “Ragusa cresce in cultura” – spiega l’Assessore allo Sviluppo di Comunità Giovanni Iacono – impegnerà in diverse attività 42 giovani fra i 18 e 28 anni di età. Ancora una volta i giovani potranno essere partecipi del miglioramento della propria città, maturare un’esperienza di cittadinanza attiva e toccare con mano il funzionamento della pubblica amministrazione. I ragazzi collaboreranno con gli Assessorati allo Sviluppo di Comunità, alle Politiche sociali, Alla Cultura e Turismo, alle Politiche Giovanili. Saranno impegnati preso le sedi di Corso Italia (Municipio – Sviluppo di Comunità), Segretariato sociale (Via M. Spadola), Biblioteca comunale, Settore Urbanistica (Piazza San Giovanni – ufficio Tecnico), Ufficio turistico (zona artigianale), Castello Donnafugata, Infotourist.

Al momento della domanda gli interessati sceglieranno per quale sede partecipare alla selezione, e successivamente alle attività”.

Viva soddisfazione viene espressa anche da parte dell’assessore alla Cultura, Clorinda Arezzo e del delegato alle politiche giovanili Simone Digrandi, che sottolineano quanto sia importante coinvolgere i giovani nelle politiche culturali dell’Ente.

I buoni risultati raggiunti nei primi due anni, sottolineano il presidente di ASSOD, Paolo Santoro, e il progettista degli interventi, Filippo Spadola, ci spingono a fare ancora di più e meglio.

È possibile presntare le candidature entro il 22 gennaio 2022.

Informazioni dettagliate e bando si possono trovare sul sito di Assod https://www.assod.org/

Sul sito del Comune di Ragusa https://www.comune.ragusa.gov.it/

Sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale https://www.politichegiovanili.gov.it/

Le candidature devono essere presentate attraverso la piattaforma DOL https://domandaonline.serviziocivile.it

È a disposizione anche il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it

L’informagiovani comunale inoltre, ha anche attivato uno sportello di ascolto dedicato al servizio civile, Su instagram (@informagiovaniragusa), sul sito web dell’ente (apposita sezione) o al desk del Palazzo Comunale, secondo piano, dal lunedi’ al venerdi’ 9.00-13.00 e 15.00-19.00, in presenza o anche telefonicamente al numero 0932 676266 e via mail: informagiovani@comune.ragusa.gov.it

POSTI DISPONIBILI

• SVILUPPO DI COMUNITA’ – Corso Italia

Posti disponibili 12 di cui GMO: 3

• CASTELLO DONNAFUGATA

Posti disponibili 4, di cui GMO: 1

• INFOTOURIST RAGUSA

Posti disponibili 4, di cui GMO: 1

• SEGRETARIATO SOCIALE

Posti disponibili 4, di cui GMO: 1

• UFFICIO TURISTICO

Posti disponibili 6, di cui GMO: 2

• BIBLIOTECA COMUNALE

Posti disponibili 6, di cui GMO: 2

• SETTORE URBANISTICA

Posti disponibili 6, di cui GMO: 2

Salva