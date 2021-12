Modica Calcio. Nuovi allenamenti prima del “rompete le righe”

Il Campionato di Promozione che domenica scorsa ha recitato l’ultimo atto della fase ascendente è andato in vacanza e tornerà il 9 gennaio del prossimo anno, ma il Modica di Giancarlo Betta, nel pomeriggio è tornato al lavoro per iniziare per sfruttare la pausa e ricaricare le batterie e per farsi trovare pronta alla ripresa del campionato che per il Modica prevede la gara casalinga con la RG Siracusa.

I rossoblu modicani, inoltre, sono in attesa di sapere quando giocheranno gli ottavi di finale di Coppa Italia di cui la gara in andata sul campo del Città di Canicattini in programma il 5 gennaio (e ritorno il 19 gennaio al “Barone) sarà spostata ad altra data visto che per quel giorno il Comitato Siculo della LND ha fissato il recupero di campionato tra i canarini aretusei e il Club Calcio Vittoria rinviato la scorsa domenica.

Butera e compagni si alleneranno anche domani e giovedì pomeriggio, poi il “rompete le righe” e una pausa di tre giorni che permetterà agli atleti di staccare la spina e soprattutto di trascorrere le festività natalizie con le famiglie.

I rossoblu, infatti, torneranno a lavorare dal 27 al 30 dicembre e poi dopo altri due giorni di pausa per le feste di fine anno si ricomincerà a lavorare a ritmi più sostenuti a partire dal 2 gennaio del nuovo anno.

Durante la sosta dalle attività ufficiali, lo staff tecnico spera di recuperare tutti gli atleti infortunati per poter dare più possibilità di scelta al tecnico alla ripresa della stagione.

Salva