Confcommercio iblea. Approvati strumenti finanziari. Tomasi nuovo Vicepresidente

Ulteriori passi in avanti per la programmazione futura in vista delle sfide che l’intero comparto sarà chiamato ad affrontare nella cosiddetta fase della ripartenza, con l’auspicio che l’attuale situazione sanitaria possa di nuovo essere contenuta. E’ questo il senso dell’approvazione degli strumenti finanziari da parte dell’assemblea provinciale di Confcommercio Ragusa che, ieri, durante la seduta tenutasi nella sede di via Roma, nel capoluogo ibleo, ha esitato favorevolmente il bilancio consuntivo 2020 e il bilancio preventivo 2022. “Sono gli strumenti – chiarisce il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – che ci consentono di potere operare al meglio a sostegno della categoria e delle piccole e medie imprese del settore che continuano ad attraversare un momento di precarietà per tutto quello che sta succedendo con riferimento alla situazione Covid”.

Il presidente Manenti, inoltre, ha fortemente proposto di conferire la nomina di vicepresidente provinciale, con riferimento all’area del capoluogo e dei comuni montani, a Danilo Tomasi, presidente della sezione cittadina di Ragusa. Proposta che è stata accolta dalla Giunta e dal Consiglio provinciale che l’hanno ratificata. “Esprimo vivo apprezzamento e gratitudine nei confronti del presidente Manenti e di tutta la Giunta provinciale di Confcommercio Ragusa – commenta Tomasi – per questa importante nomina attribuitami. Una nomina che mi fa avere ancora più responsabilità e che mi permette di potere avere una visione generale su questo comprensorio della provincia di Ragusa. Cercherò di svolgere con impegno e dedizione il ruolo per il quale sono stato chiamato a dare il massimo, rappresentando gli interessi generali di tutta la categoria. Viviamo di rapporti e offriamo servizi alle nostre imprese: reputo che questi siano gli elementi fondamentali che oggi ci permettono di portare la nostra voce nei tavoli istituzionali per avanzare le esigenze e le richieste di cui il territorio, nella sua interezza, ha bisogno”.

Salva