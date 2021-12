Nuovo allarme furti a Modica. Carpentieri: “Urgono interventi”

Nuovo “allarme furti” in alcune zone di Modica e soprattutto nelle contrade. E’ quanto tornano a segnalare alcuni residenti di Contrada Crocevie. “Uno stato d’agitazione – ha affermato il capogruppo della Lega al consiglio Comunale di Modica, Mommo Carpentieri – che si registra proprio a ridosso delle festività natalizie e impensierisce i tanti cittadini che programmano le proprie feste fuori porta. Diversi cittadini – continua Carpentieri – mi hanno informato di persone sospette aggirarsi in strada. E’ necessario programmare, fin da subito, di concerto con la polizia Municipale, pattugliamenti più massicci proprio nelle contrade spesso prese di mira dai ladri. La richiesta – sottolinea sempre Carpentieri -dei residenti è di aumentare i controlli per dare un segnale sia ai malintenzionati sia ai residenti che non meritano d’essere lasciati soli.

E’ utile ricordare – continua Carpentieri – quanto già registrato lo scorso anno proprio in periodo di festività. Furti e tentativi di effrazione nelle contrade modicane. Sono stati numerosi i casi di proprietari di abitazioni, situate nell’area extraurbana della città, che lamentavano una escalation di furti in abitazione.

Durante le ore notturne, ma anche di giorno, si registravano veri e propri raid di autovetture che perlustrano le zone e conseguenti furti alcuni dei quali sventati per fortuna, all’ultimo minuito dagli stessi proprietari o non andati a buon fine a causa di impianti particolarmente evoluti di allarme e videosorveglianza. I residenti delle varie contrade – conclude Carpentieri – sono stanchi di organizzarsi alternativamente in ronde notturne per presidiare il territorio. In molti casi addirittura preferiscono non allontanarsi da casa. Per tali ragioni chiedo al sindaco, Ignazio Abbate, di adoperarsi fin da subito affinché quest’anno i cittadini possano trascorrere delle feste serene così come meritano”.

