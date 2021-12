A Ispica il presepe vivente: “e Dio divenne bambino”

La città di Ispica si prepara al

Natale con molte iniziative che vedono al centro il famoso presepe vivente. Quest’anno grazie all’Associazione Don Bosco in collaborazione con la Promoeventi anche i bambini avranno un loro presepe che li vede come protagonisti principali. Realizzato all’esterno della basilica della Santissima Annunziata, il Presepe vivente “e Dio divenne bambino” intende far rinascere la meraviglia del Natale, quale ingrediente necessario in questo tempo di ripresa a tratti faticoso ma colmo di speranza per il futuro. Rievocando scene tradizionali e personificando gli abitanti della Betlemme di Gesù, si intende inaugurare un nuovo tempo: il “tempo nuovo” portatore di ogni grazia e di ogni bene.

Dio divenne bambino perchè ancora oggi i bambini possano vedere credere con semplicità e dirompente efficacia in un mondo bisognoso di Colui che ne è il Salvatore.

“Con questo evento abbiamo voluto dare un messaggio di rinascita partendo dai bambini che sono fondamentali per la nostra comunità – commenta uno degli organizzatori. “ Sono stati loro, infatti – ha continuato – che in questi ultimi due anni così difficili hanno subito più di tutti il disagio della pandemia, e quindi proprio per questo dobbiamo averne cura. Il nome dell’evento è ispirato proprio a loro “e Dio divenne bambino”. Loro sono il futuro e loro ci forniscono la speranza necessaria a ripartire.



Salva