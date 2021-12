Rosolini, bimba di due anni muore mentre gioca con la sorella

Tragedia a Rosolini. Una bambina di un anno e dieci mesi è morta dopo essere svenuta mentre giocava con la sorella. Improvvisamente si è accasciata al suolo. Scattati i soccorsi, chiamati dalla famiglia, tutto si è rivelato inutile.

La famiglia è di origini marocchine ma residente da tempo a Rosolini.

La minore è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Di Maria di Avola dove sarà eseguita l’autopsia che si spera possa fare chiarezza sulle cause del decesso. Sulla vicenda, sulla quale indagano i carabinieri, la procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.

Dai primi accertamenti sembra che la giovane vittima da alcuni giorni non fosse in buona salute: vomitava ed era sottoposta ad una cura di antibiotici per un raffreddore.

Sulla tragedia è intervenuto anche il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola: “Ho il cuore spezzato – dice il primo cittadino -. Vedremo nelle prossime ore cosa è accaduto

Salva