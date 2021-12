Giulia Maltese tre le ballerine di Expo 2020 a Dubai

Dal 1 ottobre 2021 fino al 31 marzo 2022, è in corso a Dubai l’Expo 2020, rimandato a causa della prima ondata della pandemia, si tratta della prima Esposizione Universale che si svolge in un paese arabo. Il tema riguarda l’opportunità, la mobilità e la sostenibilità. All’esposizione partecipano 200 paesi, una vetrina globale in cui ogni nazione presenta il meglio delle loro idee, progetti e innovazioni per garantire alle popolazioni un futuro migliore e innovativo.

L’esposizione si compone di una serie di eventi culturali e manifestazioni artistiche.

Gli eventi hanno visto impegnati diversi giovani, e tra questi anche Giulia Maltese, 21 anni, giovane ballerina modicana, che ha avuto la possibilità di partecipare ad una delle manifestazioni artistiche più importanti dell’Expo di Dubai.

“Ho sostenuto – spiega Giulia – un casting mandando un video, in cui veniva chiesto di mostrare le proprie qualità artistiche. Dopo tre giorni ho ricevuto la risposta di essere stata selezionate nel corpo di ballo, un’emozione unica, perché si trattava di prendere parte a uno degli eventi più importanti al mondo”.

Giulia ha preso parte a un cast di ottanta ballerini tra americani, italiani e australiani, che insieme hanno lavorato a uno degli spettacoli chiave dell’esposizione. Si è trattato di uno spettacolo lungo tre giorni, che si è tenuto dal 2 al 4 dicembre 2021.

“È stata – afferma Giulia – una bellissima opportunità, perché non avrei mai pensato di poter vivere un’esperienza così bella e importante”.

L’esperienza oltre che bella, è stata anche arricchente, infatti ha dato l’opportunità di un confronto internazionali tra i giovani ballerini. I giorni antecedenti allo spettacolo, sono stati preceduti da un lavoro di preparazione lungo e inteso, alle volte undici ore di prove al giorno, in particolare nella fascia notturna quando l’Expo era chiuso ai visitatori.

Lo spettacolo a cui ha preso parte la ballerina modicana, è stato realizzato in onore della 50° Festa Nazionale dell’Unione degli Emirati Arabi Uniti, e per l’occasione erano presenti anche la famiglia reale ed esponenti del governo.

Giulia ha studiato danza fin da piccola, muovendo i primi passi a Modica presso la Khoreios, e a giugno di quest’anno si è diplomata in Performing Arts, dopo due anni di studi presso l’Art Village di Roma.

