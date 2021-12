La “Carovana dello sport paralimpico siciliano”. Tappa a Ragusa

Il sindaco Peppe Cassì e l’assessore allo sport Eugenia Spata presenti stamattina a Ragusa Ibla alla “Carovana dello sport paralimpico siciliano”, evento promosso dalla delegazione di Ragusa del CIP.

“E stata un’occasione particolare – ha dichiarato il primo cittadino – in cui si è compreso come lo sport unisce, sostiene, include, rallegra. Per capirlo, per toccarlo, basta prendere parte a momenti come quello promosso oggi dalla delegazione di Ragusa del Comitato Italiano Paralimpico, che ha portato anche a Ragusa la “Carovana dello sport paralimpico siciliano”. Dopo il raduno all’Auditorium San Vincenzo Ferreri e la parata fino a Piazza Duomo, per tutto il giorno Ragusa Ibla, e in particolar modo i Giardini Iblei, diventano la casa di atleti e accompagnatori. Un’opportunità non solo per questi ragazzi di stare insieme, ma anche per praticare concretamente diverse discipline, facendole conoscere alla città. Una festa che fa bene a tutti. “

Salva