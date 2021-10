Seconda vittoria casalinga per l’Avimecc Volley Modica

Seconda in casa e seconda vittoria per l’Avimecc Volley Modica, la squadra di D’Amico ha dimostrato forza e carattere riscattando la sconfitta dello scorso anno contro Efficienza Energia Galatina.

Il finale netto di 3-0 dimostra quanto sia cresciuta la formazione di capitan Chillemi soprattutto in mentalità, in una gara che ha visto molto equilibrio ma che ha confermato la tenuta del sestetto di casa, per l’occasione in divisa azzurra.

Il primo set inizia nel migliore dei modi, con Martinez e Chillemi che hanno voglia di far cantare il pubblico e far divertire tutto il Palarizza. Un inizio di grande impatto con il parziale che da 8-4 si porta fino al 16-7. La reazione di Galatina arriva sul 21-9, con un time out di Stomeo che porta gli ospiti a chiudere il primo set con 15 punti all’attivo ma senza poter evitare la sconfitta per 25-15.

Il secondo set si dimostra molto equilibrato, con gli ospiti che si portano in un iniziale vantaggio per 7-8 con le giocate di Galasso e Wilmsen. La lotta punto a punto è praticamente una costante del set con Loncar che si mette in mostra nella prima in casa da titolare. Dal 15-16 Modica riesce a recuperare e a portare il risultato a proprio favore sul 21-19, per poi chiudere la pratica sul 25-20.

Il terzo set sembra una formalità ma Galatina non ha intenzione di arrendersi, guidata da Lotito che prova a spronare i suoi insieme a Sardanelli. La verve realizzativa di Raso e Garofolo è fondamentale per la gestione di un set che inizia con un punteggio di 8-5 e si protrae fino al 21-18. Giocate di alto livello e spettacolo pallavolistico chiudono la gara sul 25-22 e con il computo dei set che indica un netto 3-0.

Una partita che ha divertito tutti e che dimostra la bellezza di questo sport. Nota gradita è stata la presenza di un pubblico meno timido della prima di campionato, partecipe e con voglia di spingere tutti i ragazzi. Una domenica che a Modica difficilmente dimenticheranno.

Avimecc Volley Modica 3

Efficienza Energia Galatina 0

Set: 25-15, 25-20, 25-22

Avimecc Volley Modica: Alfieri 4, Raso 7, Martinez 16, Caleca, Turlà, Chillemi 9, Nastasi (L1), Aiello (L2), Loncar 12, Tidona, Garofolo 10, Saragò. Allenatore: Giancarlo D’Amico.

Efficienza Energia Galatina: Apollonio (L2), Pepe, Dimitrov 3, Galasso 8, Lotito 6, Wilmsen 16, Calò, Sardanelli (L1), Latorre 2, Antonaci 5, Lentini, Buracci. Allenatore: Stomeo Giovanni.

