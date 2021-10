Affidamento tensostruttura Santa Croce, Campo scrive a Regione

“Apprendiamo dalle segnalazioni del consigliere comunale di Santa Croce Camerina, Luca Agnello, e dall’Associazione politica Santa Croce Attiva, guidata da Manlio La Ciura, che la Giunta comunale camarinense ha proceduto all’affidamento della palestra tensostatica, intitolata alla memoria del piccolo Loris Stival, nonostante il Consiglio comunale si fosse già espresso ben otto mesi fa in maniera contraria, e senza un’approvazione, a monte, dei requisiti di partecipazione al bando di gara della manifestazione di interesse.”

Lo dice la deputata regionale del Movimento 5 Stelle della provincia di Ragusa, Stefania Campo, che una volta appresa la notizia, ha scritto alla Regione, e in particolare alla dirigente generale del Dipartimento delle Autonomie locali, Margherita Rizza e al dirigente responsabile dell’Ufficio ispettivo delle attività di vigilanza e controllo sugli enti locali, Santo Ciccarelli, per richiedere tutti gli accertamenti del caso sulla vicenda.

“Sorge infatti il problema giuridico – spiega Stefania Campo – di accertare su quale organo ricada la competenza per porre in essere un simile atto. È evidente come ci si trovi di fronte ad un non indifferente problema di esautorazione dell’organo di massima espressione democratica degli Enti Locali, e per questo ho chiesto la revoca in autotutela della delibera di affidamento dell’impianto in questione. Da non sottovalutare, infine, che i consiglieri comunali pongono in evidenza anche l’assenza dei requisiti di partecipazione nell’atto deliberativo stesso, mentre poi compaiono dal nulla sul bando pubblicato.” La deputata 5 Stelle ha chiesto anche alla Regione di valutare l’adozione di tutti gli eventuali provvedimenti che si dovessero rendere necessari per ripristinare ordine e regolarità amministrativa.

Salva