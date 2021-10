Giornata mondiale della vista. Iniziativa dell’Uici Ragusa

Prendersi cura della vista è semplice. Solo quando la perdi, capisci quanto era importante. E’ il claim della giornata mondiale della vista in programma giovedì 14 ottobre e che sarà celebrata anche a Ragusa. La sezione iblea dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti, infatti, ha previsto, proprio giovedì, l’attivazione di un banchetto informativo e di sensibilizzazione in piazza San Giovanni, dalle 10 alle 14. “Quasi tutte le malattie che minacciano la vista – dice il presidente Uici Ragusa, Salvatore Albani – possono essere curate o arginate se diagnosticate in tempo. Ma solo il medico oftalmologo ha gli strumenti e la competenza per farlo. Tra l’altro, durante i controlli oculistici avviati in occasione di queste campagne, il 40 per cento dei referti ha rivelato una malattia conclamata o segni premonitori anche nelle persone senza sintomi. Ecco perché è importante farsi visitare periodicamente, soprattutto dopo i 40 anni di età. Ci si può visitare anche presso il nostro ambulatorio oculistico di via Giorgio Perlasca ai numeri civici 8-10 dove professionisti competenti assicurano un monitoraggio completo della vista. Giovedì cercheremo di sensibilizzare i ragusani su un aspetto che merita di essere tenuto nella massima considerazione”.

Salva