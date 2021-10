Ispica. Importante incarico per Mons. Corrado Lorefice

L’Arcivescovo di Palermo, Mons. Corrado Lorefice, è stato nominato membro della Commissione Episcopale per le Migrazioni della Conferenza Episcopale Italiana presieduta da Mons. Gian Carlo Perego, Arcivescovo di Ferrara-Comacchio. La nomina, per il quinquennio 2021-2026, è stata decisa durante la sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente che si è tenuta a Roma dal 27 al 29 settembre 2021.

Conclusi i lavori del Consiglio Permanente della CEI, l’Arcivescovo di Palermo Mons. Corrado Lorefice è stato ricevuto in udienza dal Santo Padre Francesco.

