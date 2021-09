Bando digitalizzazione delle aule scolastiche e segreterie

“Il ministero dell’Istruzione ha pubblicato un avviso da 455 milioni di euro per la digitalizzazione delle aule scolastiche e delle segreterie. Ne ho data pronta comunicazione alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Ragusa, invitandole a sfruttare questa opportunità.” E’ quanto dichiara la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Marialucia Lorefice (m5s) che nella lettera inviata ai dirigenti scolatici spiega:

“Le risorse sono state stanziate nell’ambito dell’iniziativa React-EU, e potranno essere utilizzate per l’acquisto di monitor digitali interattivi “touch screen” per la didattica, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità delle attività in classe e per utilizzare metodologie d’insegnamento innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali. I fondi europei potranno essere, inoltre, utilizzati per adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche, così da accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

Ciascuna istituzione scolastica statale – precisa Lorefice- può presentare una sola candidatura e l’importo totale del finanziamento è determinato tenendo conto del numero complessivo delle classi, sulla base di specifiche percentuali di ripartizione dei costi. Per i CPIA si terrà conto del numero complessivo degli studenti.

Le scuole possono già presentare la candidatura collegandosi all’indirizzo http://www.istruzione.it/pon/ , entro le ore 12.00 del 1° ottobre 2021. Gli interventi dovranno essere realizzati, collaudati e conclusi non oltre il 31 dicembre 2022.

L’auspicio del Governo e del Parlamento è che con il nuovo anno scolastico la didattica a distanza resti un ricordo per i nostri studenti, ma ciò non vuol dire che non occorra continuare a investire nelle tecnologie digitali, necessarie per rendere l’ambiente scolastico interconnesso con il mondo circostante e per accrescere le competenze dei nostri giovani.” Conclude la presidente.

