RiGenerazione scuola. Lorefice(m5s). Stanziati 5 milioni di euro

“La scuola si pone sempre più come un’istituzione al centro della comunità, pronta a coinvolgere gli studenti in iniziative atte a valorizzare il proprio territorio e a integrarsi al meglio nel proprio tessuto economico e sociale.

Ecco allora che il Ministero dell’Istruzione, in relazione al progetto “RiGenerazione scuola”, il Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole, ha pubblicato nei giorni scorsi un bando rivolto agli Enti del Terzo settore per avviare una collaborazione con le scuole mediante co-progettazione per la realizzazione di progetti riguardanti 5 diversi ambiti, quali: contrasto alle mafie e legalità; inclusione; sostenibilità e transizione ecologica; promozione dell’internazionalizzazione dei percorsi formativi; promozione del libro e della lettura.”

Lo riferisce la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Marialucia Lorefice (m5s), che precisa: “Il governo ha stanziato ben 5 milioni di euro per finanziare i progetti. Le risorse – prosegue – saranno successivamente assegnate alle Istituzioni scolastiche che saranno responsabili della realizzazione delle attività progettuali.

Ciascun Ente potrà partecipare alla procedura di selezione presentando un’idea progettuale per uno o più dei suddetti cinque ambiti. Le candidature dovranno essere inviate al Ministero esclusivamente attraverso l’area riservata del Portale istituzionale, accessibile tramite credenziali SPID, al link https://iam.pubblica.istruzione.it/iam ssum/profilo/home, entro il 31 agosto.

Ritengo che il Piano RiGenerazione Scuola possa davvero educare i più giovani ad abitare il mondo in modo più consapevole, con una maggiore attenzione ai temi ambientali, alla sostenibilità delle nostre economie e dei nostri stili di vita, guardando al futuro rispettando ciò che ci circonda.” Conclude la presidente

