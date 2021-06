Assemblea del Partito Democratico di Scicli

Il Partito Democratico di Scicli si è riunito in assemblea per discutere dell’organizzazione interna, del rilancio dell’azione politica, e delle prospettive politiche in città. E’ stato un confronto definito aperto e costruttivo, alla presenza del segretario e degli iscritti, in cui ciascuno ha espresso le proprie posizioni in merito alla vita politica del partito e in città, e al cui esito è emersa l’esigenza di costituire un gruppo di lavoro per rilanciare l’azione politica di partito e di coalizione.

Il circolo si doterà, quindi, di un organo di lavoro risultante dall’unione della segreteria e del coordinamento cittadino, rappresentativo di tutte le componenti del partito, che raccoglierà le istanze dal territorio, dal corpo sociale e dalle categorie produttive, e lavorerà al programma politico.

Il Partito Democratico si adopererà prospettiva della costruzione di un centrosinistra che si estenda in un arco che va dalla sinistra fino centro liberale, senza tralasciare organizzazioni sindacali, e forze civiche con cui si condividono i valori fondanti del centro sinistra, come solidarietà, tutela dell’ambiente e del territorio, progresso economico e sociale.

Saranno quindi attivati una serie di incontri per confrontarsi apertamente su temi, programmi, progetti e convergenze politiche per ricostruire una prospettiva in città.

Salva