Santa Croce. Zona gialla, riaperture: l’augurio del sindaco Barone

Con la ripresa di queste attività, il Sindaco di Santa Croce Camerina, Giovanni Barone, si rivolge direttamente agli esercenti e ai cittadini tutti: “Oggi si riparte, in concomitanza con un calo dei contagi nella nostra città. Un grande in bocca al lupo a tutte le attività commerciali della nostra Città. Sono convinto che svolgeranno il loro lavoro rispettando le regole e tutti i protocolli di sicurezza. Anche noi cittadini dobbiamo seguire le prassi coscienti che in caso contrario torneremo al livello di crisi sanitaria precedente provocando di nuovo azioni di restrizione da parte del Governo centrale. Ripartiamo responsabili e rispettosi.

L’esser diventati “zona gialla” non deve assolutamente far abbassare la guardia, anzi è un richiamo alla responsabilità di tutti. I cittadini devono continuare a mantenere il massimo rispetto delle prescrizioni contro il contagio, devono continuare a rispettare i divieti senza pensare che ci sia un “liberi tutti”. Le istituzioni devono garantire a tutti quelli assistenza e quel sostegno che resta indispensabile sia sul fronte sanitario sia sul fronte economico.”

