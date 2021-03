Aeroporti: “Creare collegamenti ferroviari con Birgi e Comiso”

Occorrono collegamenti ferroviari con gli aeroporti di Trapani Birgi e Comiso. Fondi, quelli che saranno messi a disposizione nei prossimi anni, che serviranno a connettere in maniera ancora più efficiente i poli aeroportuali con i comuni siciliani. Lo ha detto l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana Mimmo Turano.

“La sfida dei prossimi anni sarà quella di sfruttare le risorse che saranno messe a disposizione per le infrastrutture e la mobilità per creare collegamenti ferroviari con gli aeroporti di Trapani-Birgi e Comiso” ha detto Turano.

