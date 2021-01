Da stabilire le cause dell’incendio che interno alla mezzanotte di sabato ha distrutto due autovetture in Via Giordano a Ragusa. Il fuoco originariamente si è sprigionata in un solo veicolo in sosta, poi si è propagato nell’auto parcheggiata a lato. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco dopo l’allarme lanciato dai residenti.

foto archivio

Salva