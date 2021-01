Covid. A Ragusa videoconferenza sui bisogni sanitari

Per venerdì 5 febbraio il Club Lions Ragusa Host ha organizzato una videoconferenza sul tema “ Bisogni sanitari ed emotivi nell’attuale fase della Pandemia”.

In occasione della 63* Charter del Lions Club Ragusa Host, che si svolgerà venerdì prossimo 5 febbraio, è stata organizzata una interessante videoconferenza avente come tema” Bisogni sanitari ed emotivi nell’attuale fase della Pandemia” . I lavori verrano introdotti e moderati da Giuseppe Sapienza, psichiatra e presidente del club organizzatore e Venerina Trassari , psichiatra e responsabile Arra salute. A relazionare ci saranno virologi, medici e psicologi.

La manifestazione si svolgerà dalle 19 alle 20,30. Concluderà i lavori Mariella Sciammetta, Governatore del Disttetto 108 YB.

Salva