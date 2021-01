Ciclismo. La Multicar Amarù ha presentato la nuova maglia

La Multicar Amarù ha presentato la nuova maglia gialloblù che sarà indossata dai propri atleti per la stagione 2021. Una divisa realizzata in collaborazione con D’Aniello Sport Wear che esprime al meglio lo spirito del sodalizio ipparino, dalla solarità del colore giallo, che caratterizza una terra come quella della città di Vittoria dove la società iblea ha sede, all’immensità del blu che ricorda il mare, anche in questo caso espressione tra le più felici contrassegnanti la costa ipparina. “E’ una divisa – spiega il presidente dell’Asd Multicar Amarù, Carmelo Cilia – che da sempre, con questi colori, porta il nostro nome, che esprime, quindi, la nostra storia, la nostra nascita e le nostre vittorie. L’abbiamo voluta, in qualche modo, più moderna ma sempre ancorata alle tradizioni del passato. Siamo molto fieri del lavoro realizzato e non vediamo l’ora di sfoggiarla sui tracciati di tutta la nostra isola, e anche oltre. Insomma, una divisa, una garanzia”. Intanto, proseguono, senza un istante di tregua, sotto la supervisione organizzativa del vicepresidente Giuseppe Massaro, gli allenamenti delle varie squadre della società iblea, suddivisi per categoria. “Ognuna tra queste – continua Cilia – ci tiene a dimostrare il proprio valore. E noi siamo ben contenti di vedere fino a che punto possono crescere. Del resto, abbiamo lavorato proprio per tale ragione. E siamo convinti che si possa arrivare molto lontano nel corso di una stagione che, come abbiamo detto in altre occasioni, è destinata a regalarci parecchie soddisfazioni”.

