Pit bull pericolosi a Modica. Lettera al direttore

Sono una residente del quartiere San Paolo, giornalmente oltre allo schifo di spaccio sotto casa e casino dobbiamo fare i conti con una situazione ben più grave; ovvero c’è un “elemento umano” che tiene senza guinzaglio una pit bull Che attacca con troppa facilità. Già di per sé è un illecito l’omessa custodia del proprio cane, poi con un indole aggressiva inculcata dal padrone, ci vorrebbe pure la museruola. La questione è che il medesimo cane ha già attaccato ed azzannato tre cagnolini; una denuncia formale non serve in base al soggetto in questione e quindi si va avanti fino a quando non succederà che azzanni qualche umano. Il gruppetto con pitbull rigorosamente sciolti sosta ogni giorno alla chiesa del Carmine. Stiamo provando praticamente ad attenzionare gli accaduti a tutti nella speranza possa finire tale situazione e uscire in passeggiata con il proprio cane (con il guinzaglio, anche se pesa 5kg) serenamente.

Salve, scrivo alla redazione di RTM per cercare “qualche aiuto” circa una situazione che si verifica quotidianamente e che non si può più sostenere.