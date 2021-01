Continua la vaccinazione (1335). Arrivate altre 1.750 dosi

Prosegue a ritmo serrato la vaccinazione anti-covid per gli operatori della sanità. Infatti, in solo due giorni si registrano 750 vaccinati e a questi si aggiunge il dato di oggi di altri 585.

Intanto, oggi, sono arrivate, nella farmacia del “Giovanni Paolo II”, altre 1.750 dosi di vaccino che si aggiungono alle prime 5.850.

La programmazione che registra, nella prima fase, la somministrazione delle dosi agli operatori sanitari dell’Asp ha fatto un ulteriore passo avanti perché si potranno vaccinare anche gli operatori delle farmacie convenzionate con l’Azienda. Gli interessati dovranno registrarsi nella piattaforma della Regione e successivamente presentarsi con il modello di consenso informato, tessera sanitaria e scheda anamnestica nei centri vaccinali del Dipartimento di Prevenzione nei comuni di: Ragusa, Comiso, Ispica, Modica, Pozzallo e Scicli.

Saranno inoculate le dosi di vaccino anche al personale della Clinica del Mediterraneo il 7 gennaio prossimo. Si tratta di circa 140 operatori.

Intanto, nei tre ospedali ci si programmano gli appuntamenti per i prossimi giorni., Per il 7 e 8 gennaio all’ospedale di Ragusa sono state consegnati 40 flaconi ciascuno agli ospedali di Modica e Vittoria. Per ogni flacone si realizzano sei dosi.

Infine, oggi è iniziata la vaccinazione degli operatori delle case di riposo, come già annunciato, e degli operati dell’Adi.