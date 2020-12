Ragusa. Ripreso servizio di accompagnamento al cimitero comunale

“Il Servizio di accompagnamento delle persone con difficoltà motorie all’interno del Cimitero di Ragusa centro, è ripreso nel corso della giornata di ieri, mercoledì 16 dicembre, in quanto è stato necessario eseguire dei lavori di messa in sicurezza dell’automezzo utilizzato per svolgere detto servizio”.

A dichiararlo è l’assessore ai servizi cimiteriali Giovanni Iacono il quale fa altresì presente di aver dato disposizione agli uffici comunali competenti di prevedere che l’accompagnamento delle persone con difficoltà di deambulazione all’interno dei cimiteri di Ragusa e Ibla con apposito automezzo, possa essere svolto anche il giovedì, giornata in cui in atto non è previsto, garantendolo in tale modo tutti i giorni della settimana.

