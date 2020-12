Vittoria. Idea Liberale lancia proposta della “Carta verde”

“Idea Liberale si appella alla deputazione iblea e ai rappresentanti di Governo, nazionali e regionali, affinché, in vista della imminente campagna vaccinale anticovid-19, si lavori per arrivare a rilasciare una sorta di “carta verde” a chi si vaccina”. E’ la proposta che arriva dall’associazione politica vittoriese che, con il presidente Giuseppe Scuderi, lancia una proposta da sottoporre all’attenzione della politica. “Sul modello seguito da Israele – afferma Scuderi – la “carta verde” consentirà a chi si vaccina l’esenzione dalle restrizioni in atto, compresa la quarantena se si è entrati in contatto con positivi. Esonerare dalle restrizioni in atto i vaccinati avrebbe il duplice effetto di incentivare le persone a vaccinarsi e reintrodurre sempre più individui alla vita sociale e all’attività economica. Tutto ciò servirebbe a sostenere il benessere psicofisico degli individui, risollevando in anticipo l’economia che, purtroppo, anche a livello locale, risulta essere devastata fin da adesso da provvedimenti che hanno determinato un calo pesante della produttività. Riteniamo che non bisogna colpevolizzare i cittadini che hanno voglia e bisogno di riprendersi la propria piena libertà ma anzi devono essere aiutati con la carta verde conseguente al vaccino. Per la città di Vittoria e per l’intera provincia di Ragusa potrebbe essere un incentivo a superare un momento tra i più difficili della nostra storia recente”.

