Ragusa. Pubblicati dati “Customer Satisfaction” su integrazione scolastica.

Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa non si limita ad erogare servizi ai cittadini in ambito sociale ma, in una prospettiva di continuo miglioramento, ne misura anche il grado di soddisfazione attraverso una specifica indagine.

Si tratta, in particolare:

– dei servizi di assistenza specialistica alla comunicazione, erogati a favore di studenti disabili sensoriali;

– dei servizi di assistenza specialistica all’autonomia, erogati a favore di studenti portatori di handicap psicofisici;

– dei servizi di trasporto degli studenti portatori di handicap psicofisici frequentanti gli Istituti di Istruzione secondaria del territorio provinciale.

I servizi fanno capo all’Unità Operativa “Politiche Sociali” del Settore I. Dirigente è il Dott. Raffaele Falconieri, Funzionario responsabile e coordinatrice del servizio è la dr.ssa Concetta Patrizia Toro.

L’indagine sul “Gradimento del servizio” è stata svolta mediante la somministrazione di due distinti questionari anonimi rivolti ai genitori degli studenti disabili e agli operatori delle cooperative, agli insegnanti di sostegno, ai docenti, ai dirigenti, ai collaboratori scolastici.

Tramite l’indagine di “Customer Satisfaction” si è voluto verificare il gradimento del servizio come percepito ed atteso, avendo come obiettivo ambizioso il raggiungimento della qualità totale delle prestazioni offerte, migliorando la performance del servizio erogato.

Qualche dato:

i Servizi coprono il territorio di 11 Comuni, sui 12 della Provincia;

gli studenti assistiti sono 194;

5 le Cooperative/enti gestori coinvolti tramite accreditamento.

77 i questionari compilati da studenti/genitori;

36 i questionari compilati dagli operatori.

La qualità dei servizi di trasporto è stata valutata ottima o buona per oltre il 93 %; ottima o buona per oltre il 90 % quella dei servizi di assistenza specialistica all’autonomia.

I Servizi di assistenza alla comunicazione sono stati valutati ottimi o buoni al 100 % degli utenti/operatori.

La rilevazione ha evidenziato un livello elevato di soddisfazione dell’utenza ma il dato più importante è, forse, rappresentato dal fatto che l’indagine ha permesso di mappare i problemi e i punti di forza del servizio offerto.

Il Commissario Straordinario, dott. Salvatore Piazza, ha espresso apprezzamento nei confronti dell’Ufficio, del Dirigente e della Coordinatrice, per la qualità dei servizi offerti e anche per la qualità del report di “Customer Satisfaction”, disponibile sul sito internet istituzionale del Libero Consorzio all’indirizzo: http://www.provincia.ragusa.it/iniziative.php?cat=Politiche%20Sociali.

