Bonus, premi e regali per fidelizzare i propri clienti

Per quanto attrarre la cliente la sia essenziale per molte aziende, è altrettanto importante prestare attenzione alla fidelizzazione dei clienti abituali, così da fare in modo che continuino a usufruire di determinati servizi o a comprare certi prodotti. I modi per fidelizzare i clienti sono tanti, ma hanno uno scopo comune: quello di far sentire importante e speciale chi acquista. Un modo molto comune per farlo, quindi, è quello di offrire loro premi o bonus speciali, così da aumentare il numero complessivo di vendite e da far in modo che tornino ad acquistare dalla stessa azienda. Quali sono i premi e i bonus più utilizzati per fidelizzare un cliente?

Premi in denaro

Uno dei modi più comuni di lavorare alla fidelizzazione dei clienti è quello di farlo attraverso dei premi in denaro da spendere all’interno di un certo esercizio commerciale o per acquistare un determinato prodotto o servizio. La legge italiana, però, vieta espressamente di utilizzare il denaro come premio di bandi e concorsi, motivo per il quale questo tipo di premio viene, spesso, elargito sotto forma di sconto o di buono. Un esempio è rappresentato dai cosiddetti coupon, che vengono solitamente regalati ai clienti per invitarli ad effettuare un nuovo acquisto avvalendosi di una certa percentuale di sconto. È molto comune, tra l’altro, che ai coupon venga assegnata una data di scadenza, così da fare in modo che il nuovo acquisto venga effettuato nel più breve tempo possibile. Ad essere basate sul meccanismo dei premi in denaro, inoltre, sono anche alcune tipologie di bonus messe a disposizione dalle piattaforme di gioco d’azzardo online: i bonus sul deposito, ad esempio, vengono elargiti ai giocatori che hanno già depositato un certo importo sul loro conto e hanno già superato tempi di gioco ben precisi; allo stesso modo, i bonus ricarica sono destinati ai clienti affezionati, che giocano ormai da tempo sulla stessa piattaforma di intrattenimento.

Regali fisici o esperienze

Un’altra strategia di marketing molto comune per fidelizzare i clienti è quella di farlo attraverso regali fisici o pacchetti esperienze, di cui poter usufruire dopo aver raggiunto una certa soglia di spesa. Si tratta di una tecnica molto utilizzata sia negli store fisici che negli e-commerce e ha lo scopo di spingere il cliente a comprare un certo prodotto (o a raggiungere un certo importo in denaro) al fine di ottenere un regalo in cambio. Per fare un esempio, questo è il caso delle offerte 2+1, 3+1, 4+1 e così via, che spingono ad acquistare due o più prodotti della stessa linea per riceverne uno in regalo. Non solo: è anche il caso di quelle offerte promosse da molti negozi o store online che invitano a comprare un prodotto o a spendere una certa somma di denaro per ricevere qualcosa in regalo. Si acquistano due costumi da bagno, ad esempio, e si riceve un paio di infradito. Altre volte, invece, ad essere regalati non sono prodotti fisici, ma vere e proprie esperienze. Si tratta di un tipo di regalo messo a punto anche da diverse catene di supermercati: una volta raggiunta una certa soglia di spesa mensile, viene data all’acquirente la possibilità di scegliere un premio tra diversi tipi di esperienze: una seduta dal parrucchiere, un massaggio, un abbonamento mensile in palestra, un pomeriggio in un centro termale, e così via. La possibilità di potere usufruire di questo tipo di premi incentiva i clienti ad acquistare sempre all’interno dello stesso supermercato per potere raggiungere la soglia di spesa minima a sbloccare il premio.

Fidelizzare i propri clienti è importante tanto quanto cercarne di nuovi. Solo in questo modo, infatti, ci si può assicurare un numero di vendite costante.

