Covid-19. Screening della popolazione del 22 novembre 2020

Ecco i dati complessivi degli screening eseguiti questa domenica col sistema drive in nella Provincia di Ragusa. Emerge, in particolare, a Modica risultino otto positivi su 839 tamponi: stesso numero di positivi a Vittoria ma con 464 test cosiccome Ragusa su 754 tamponi i positivi sono sei. Zero positivo bei Comuni Montani ad Acate e Comiso.

