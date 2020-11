Sudafrica-Pretoria:  Bushiri, il profeta, è scappato in Mali.

La fuga dell’autoproclamato profeta multimilionario Shepherd Bushiri in Mali, suo paese di origine, sta provocando un incidente diplomatico tra il Sudafrica e il Mali. Bushiri, gestiva con la moglie una controversa congregazione cristiana in Sud Africa. Il portavoce del governo Phumla Williams direttore generale dei sistemi di comunicazione e informazione del Sudafrica, ha confermato che il governo ha emesso un mandato di arresto per Shepherd Bushiri e sua moglie Mary. I Bushiri , attualmente rilasciati su cauzione, sono scappati in Mali per evitare di comparire in tribunale, accusati di riciclaggio di denaro, frode fiscale e corruzione. Hanno approfittato della visita ufficiale in Sudafrica del presidente maliano Chakwera, riuscendo successivamente ad imbarcarsi sul suo volo di ritorno, partito dalla base aeronautica Waterkloof di Pretoria. Il governo ha avviato il processo di estradizione dei Bushiri che potrebbe andare per le lunghe. Al loro ritorno in patria ci sarà per loro l’aggravante della fuga. Nel frattempo, gli Hawks (Il corpo di polizia del Sudafrica) stanno indagando su come la coppia sia riuscita a violare le leggi sull’immigrazione quando i coniugi hanno consegnato i loro documenti di viaggio per l’imbarco.

