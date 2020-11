Modica. Museo Civico apre ai social con appuntamenti in streaming

Apre ai social con varie iniziative l’attività promozionale del Museo Civico ” F.L.Belgiorno” di Modica, nonostante la chiusura del Museo per ragioni anticovid, in collaborazione con l’ Associazione culturale Herakles.

Dopo il successo registrato con la trasmissione in streaming della visita guidata all’ hydria del “Pittore di Modica”, con centinaia di contatti, ora sono in programma altre interessanti iniziative: sul sito del Museo si alterneranno dei post tematici e delle storie interattive.

Il programma è stato calendarizzato dall’Assessorato alla Cultura e dalla Direzione del Museo con la previsione di impegnare il pubblico i mercoledì di ogni settimana.

Lunedi 9 novembre p.v. sarà dato il via alla presentazione delle varie rubriche, mercoledì 11 novembre p.v. seguirà il primo post sulla paleontologia nel museo di Modica, mercoledì 18 novembre seguirà un post di archeologia.

Le storie che verranno proposte sul sito dureranno 24 ore e verranno proposte nel corso della settimana con quiz e curiosità rivolti a scoprire i post .

“Un intreccio di informazioni scientifiche e di comunicazioni, ha dichiarato l’ Assessore alla Cultura Maria Monisteri, che si alterneranno continuamente per scoprire l’archeologia nel Museo di Modica. Così contiamo di supplire la chiusura del Museo incontrando il nostro pubblico sui social. Tale esigenza viene dettata non solo per colmare un vuoto oggettivo ma per offrire una risposta a quella domanda di cultura che nella nostra comunità e oltre è sempre ben presente e che noi come amministrazione abbiamo l’obbligo di assecondare”

Il Direttore onorario, l’ archeologo Giovanni Di Stefano, con la Direzione delle Collezioni del Museo e i componenti dell’ Associazione Herakles, hanno elaborato un piano di fruizione virtuale del Museo: “Il Museo di Modica non chiude, anzi apre alla comunicazione contemporanea con proposte interattive – ha dichiarato Di Stefano – che abbiamo già sperimentato positivamente con la proposta della visita guidata all’ hydria a figure rosse, un capolavoro della ceramica greca della fine del V secolo a. C. Il Museo di Modica continua svelare i suoi capolavori . ”

Dopo lunedì 9, il successivo appuntamento sarà mercoledì 11 novembre con gli elefanti nani e con la fauna pleistocenica.

