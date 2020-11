Scicli. Celebrato il 4 novembre, nel rispetto delle norme Covid

Un 4 novembre in misura ridotta, nel pieno rispetto delle norme di prevenzione Covid. Doppia deposizione della corona d’allora stamani, da parte del sindaco Enzo Giannone, a Donnalucata e Scicli, in occasione della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Nella borgata alle ore 9,30 c’è stata la benedizione della corona d’alloro e la sua deposizione al monumento ai Caduti in mare sul lungomare di Levante.

A Scicli alle ore 10.30 Padre Antonio Sparacino ha celebrato una santa messa nella chiesa di San Giovanni alla presenza di un esiguo numero di autorità civili e militari.

Subito dopo la deposizione della corona d’alloro al monumento ai caduti in Piazza Municipio.

