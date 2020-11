Nuovo DPCM. Il via alle misure restrittive slitta a venerdì

Slittano a venerdì 6 novembre i provvedimenti contenuti nell’ultimo DPCM, in particolare quelle riguardanti le aree gialle, arancioni e rosse. Lo ha annunciato Palazzo Chigi secondo cui il governo per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività, ha stabilito la proroga di un giorno. Ancora da decidere, dunque, quali Regioni saranno nelle varie fasce.

