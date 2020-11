Basket, Ragusa. La maglia di Consolini per la giovane Martina

La maglia della capitana della Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket , Chiara Consolini, all’asta, per l’iniziativa Make-A-Wish® Italia, la Onlus con sede a Genova che dal 2004 opera su tutto il territorio nazionale per realizzare i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Obiettivo: far volare a Parigi la piccola Martina, di 13 anni, originaria delle Marche, malata di Leucemia.

L’iniziativa di solidarietà si svilupperà su due canali: su eBay sono messe all’asta le canotte di Debora Carangelo, playmaker della Reyer Venezia Mestre, Chiara Consolini guardia della Virtus Eirene Ragusa ed Elisabetta Tassinari della Virtus Pallacanestro Bologna (https://www.ebay.it/b/eBay-Beneficenza/bn_7115654281) e una raccolta fondi sul sito di fundraising GoFundMe (https://www.gofundme.com/f/il-basket-femminile-con-makeawish-per-martina) dove chiunque può dare il proprio contributo per raggiungere la cifra di 2.300 euro, necessaria per organizzare il viaggio e realizzare il desiderio di Martina.

E questo non è che l’inizio! Alla prima asta, infatti, ne seguiranno molte altre con protagoniste le cestiste e le loro canotte che resteranno in vendita per 10 giorni. Ognuna delle campionesse ne darà notizia sui propri canali social, così come sulla pagina di Make-A-Wish® Italia e su Ebay, dimostrando il loro sostegno all’Associazione. In particolare, dopo l’asta di partenza, toccherà al team composto da: Ilaria Panzera, Cecilia Zandalasini e Martina Crippa. Dopo di loro, sarà quindi il turno di: Gabriele Narviciute, Valentina Baldelli e Enrica Pavia che metteranno all’asta le canotte con cui hanno festeggiato la promozione da A2 a A1. A seguire: gli ori Mondiali 3×3 del 2018 Giulia Rulli e Marcella Filippi. Infine, le azzurre: Nicole Romeo, Francesca Dotto e Sabrina Cinili.

