Pozzallo, tre “irregolari” rimpatriati nel Paese d’origine

Con provvedimento del Questore della Provincia di Ragusa, Giusi Agnello, è stato disposto il respingimento differito con accompagnamento alla frontiera di tre cittadini extracomunitari di nazionalità Tunisina, che a conclusione del periodo di isolamento fiduciario presso l’hotspot di Pozzallo, sono risultati negativi al tampone molecolare.

Gli stessi, fermati subito dopo l’ingresso sul territorio dello Stato, si erano sottratti ai controlli di frontiera e, pertanto, trasferiti presso l’hotspot di Pozzallo per le susseguenti operazioni di

identificazione e isolamento per prevenzione Covid-19.

Attesa l’impossibilità oggettiva di eseguire con immediatezza i citati decreti con accompagnamento alla frontiera, veniva disposto il trattenimento dei tre cittadini tunisini presso il Centro per i rimpatri di Roma “Ponte Galeria”, per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti all’accompagnamento.

In data odierna i tre irregolari, sono stati rimpatriati nel Paese d’origine.

