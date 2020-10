Nuovo Consiglio Regionale Csen Sicilia. C’è il ragusano Furnaro

Eletto il nuovo Consiglio Regionale Csen Sicilia. Il presidente del Csen provinciale di Ragusa, Sergio Cassisi, rivolge, a nome dell’intero comitato, gli auguri di buon lavoro al nuovo presidente regionale Csen Sicilia, Mario Macchia, e a tutti i componenti del consiglio regionale. Si tratta del vicepresidente Maurizio Agricola, del segretario Massimiliano Cirasa e dei consiglieri regionali Francesco Giorgio, Massimiliano Occhione, Ludovica Sapienza, Antonio Sciarratta, Flavio Vassallo, Ornella Mauro e Raffaele Furnaro. Quest’ultimo è un dirigente Csen ragusano che è stato confermato nel ruolo di consigliere regionale per le capacità dimostrate durante l’attività svolta nel precedente mandato. “Ci sono tutte le carte in regola –dice Cassisi, che è anche consigliere nazionale Csen – per far sì che questo consiglio possa tagliare importanti traguardi sul fronte della promozione di politiche per esaltare ancora di più il movimento sportivo nella nostra isola. All’elezione del consiglio regionale hanno contribuito anche i delegati ragusani Rita Gurrieri e Antonella Nifosì che ringrazio per il loro impegno e per avere espresso le proprie preferenze finalizzate a far sì che si potesse arrivare a un risultato di sicuro impatto per il futuro dello sport nella nostra isola”.

