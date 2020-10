Archiviata con un pizzico di delusione la sconfitta sul campo della Don Bosco Aidone, il Modica Calcio torna subito in campo per il recupero della quarta giornata di andata.

Vicari e compagni, infatti, domani torneranno tra le mura amiche per affrontare il Gela FC. La sfida era in programma lo scorso 11 ottobre,ma è stata rinviata a causa di un caso di positività al covid-19 di un tesserato della formazione nissena.

Per i rossoblù che hanno “esaurito” i bonus è vietato sbagliare. Nel pomeriggio il tecnico Orazio Trombatore ha fatto svolgere ai suoi atleti una seduta di allenamento prima della quale tecnico e dirigenza hanno parlato con la squadra per far quadrato e cercare di dare la carica e far sentire la vicinanza in questo periodo difficile, dove si è raccolto molto meno di quanto si meritasse.

Il Gela FC è una squadra tosta e da affrontare con la massima concentrazione. I gialloneri si trovano a ridosso della zona alta della classifica e scenderanno in campo con l’obiettivo di portare a casa un risultato utile.

Purtroppo anche domani i cancelli del “Vincenzo Barone” resteranno chiusi, ma la dirigenza modicana sta lavorando per far si che a partire da domenica prossima nella gara interna contro il Città di Canicattini il pubblico possa assistere alla gara dalla tribuna.

La sfida di domani avrà inizio alle 15,30 e sarà diretta da una terna arbitrale tutta iblea.

Il direttore di gara, infatti, sarà il signor Salvatore Montevergine della sezione AIA di Ragusa, che si avvarrà della collaborazione dei colleghi di sezione Giuseppe Saracino e Filippo Pancrazi.

Di Redazione Sportiva

